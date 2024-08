Heiligenhauser Unternehmen 2025 fliegt die erste Lamb-Space-Struktur ins All

Mit einem Besuch bei der Bergischen Diakonie in Wülfrath und in der evangelischen Gemeinde Oststraße in Velbert ging am Freitag die diesjährige Sommertour von Kerstin Griese zu Ende. In Ratingen standen Besuche in der Lintorfer Eisengießerei, im Inklusionsbetrieb Brothimmel und Kaffeesünde an der Bechemer Straße, bei der BSG Ratingen e.V. Ratingen und den neu angelegten Cromfordwiesen Ratingen auf dem Programm. Die Cromfordwiesen wurden im Rahmen des „Parkprogramms“ des Bundes mit 428.000 Euro gefördert.