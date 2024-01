Prozess vor Wuppertaler Landgericht Versuchter Totschlag: Zeugen sagen aus

In der Anklageschrift ist zu lesen, dass der 41-Jährige mehrfach mit einem Ast zugeschlagen haben soll. Dabei soll er das Opfer mindestens vier Mal auf dem Kopf und dem Rücken getroffen haben. Nachdem eine Begleiterin der Frau zu schreien begonnen hatte, soll der Angeklagte auch auf die 24-Jährige eingeschlagen und sie mit dem Ast an der rechten Schulter getroffen haben. Danach soll Ismet R. den Stock weggeworfen und seine Ex-Partnerin mit einem mitgeführtem Messer angegriffen haben. Mit der 9 Zentimeter langen Messerklinge soll der 41-Jährige in den unteren Rücken der Frau gestochen haben. Dabei soll die Messerklinge abgebrochen sein. Der Angeklagte soll daraufhin die Frau an den Haaren gezogen und sie zu Boden gezerrt haben. Dort soll er mehrere Male mit den Fäusten in ihr Gesicht geschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass der Angeklagte in der Absicht gehandelt hat, die Frau zu töten.