Caritas : Im Seniorenzentrum fühlen sich alle wohl

Heiligenhaus Vor zehn Jahren ist das Caritas Seniorenzentrum St. Josef in die Rheinlandstraße umgezogen. Das Jubiläum wurde nun groß gefeiert.

Unzählige Menschen sind an diesem Nachmittag gekommen, um gemeinsam das Jubiläum zu feiern, es sind Bewohner, Mitarbeiter, Verwandte, Freunde oder andere, die sich der Einrichtung in irgendeiner Form verbunden fühlen. So wie Clarissa Freudewald, die mit einigen Kolleginnen im Eingangsbereich „Kinderschminken“ anbietet. „Wir sind Tagesmütter und kommen einmal im Monat mit unseren Kinder hierher, um gemeinsam mit den Bewohnern zu singen“, erklärt Clarissa Freudewald, „es macht jedes Mal so viel Freude, zu sehen wie glücklich das die alten Menschen macht.“

Die kräftigen Männerstimmen der Schlossstadtsänger Velbert erklingen plötzlich durch das Haus, „Ein schöner Tag“ schallt es aus dem Aufenthaltsraum, in dem der kleine Chor gerade noch ein wenig Platz gefunden hat, für die vielen alten Menschen an den runden Tischen ist das ein absolutes Highlight. „Ich bin begeistert, was hier wieder auf die Beine gestellt wurde“, schwärmt Luise Hollenbrock gegen die Lautstärke an. Jeden Tag kommt die rüstige 80-Jährige her, um ihre schwer pflegebedürftige Schwester zu besuchen, die seit Februar in dem Seniorenheim wohnt. „Wir kennen mittlerweile so viele, auch gute Einrichtungen, aber diese hier toppt alles. So ein liebevoller Umgang, so eine warme Atmosphäre, Mitarbeiter, die ihre Arbeit gerne machen, ein wunderbares Programm, ganz ehrlich, man kann sich nur glücklich schätzen, wenn man hier einen Platz bekommt.“