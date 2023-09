Prozess gegen Heiligenhauserin 69-Jährige verletzt Krankenschwester und wird freigesprochen

Rein in die Psychiatrie, raus aus der Psychiatrie: Seit Jahren lief das nun schon so bei einer 69-Jährigen aus Heiligenhaus. Im November 2021 war die Lage dann eskaliert: Von der Treppe im Hausflur war die Frau von innen gegen die Haustüre gesprungen. Die knallte der Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes an den Kopf. Im Zeugenstand schilderte die Krankenschwester den Vorfall so: Sie habe gerade die Haustüre öffnen wollen, als die Frau von innen an die Türe gesprungen sei und sich mit einer Hand daran festgeklammert haben soll. Mit der anderen Hand hatte die 69-Jährige mit dem Schirm auf ihr Opfer eingeschlagen. Die Krankenschwester war daraufhin in die Wohnung ihres Patienten gelaufen und hatte sich dort mit dessen Frau verbarrikadiert. Später beklagte sie eine Gehirnerschütterung, drei Wochen sei sie arbeitsunfähig gewesen. Ihr Chef habe das alles anfangs für einen Witz gehalten und ihr gesagt: Halloween war gestern und Karneval kommt erst noch.