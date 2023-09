Straftat in Heiligenhaus Mann zeigt Polizistin den „Stinkefinger“ und muss Geldstrafe zahlen

Die Sache selbst liegt mittlerweile drei Jahre zurück, mehrfach hatte die Kammer einen Verhandlungstermin anberaumt. Immer wieder fehlte die Polizeibeamtin, die den Velberter damals angezeigt hatte. Auch diesmal blieb sie wegen einer Erkrankung der Verhandlung fern, der Verteidiger sah darin „ein Problem mit dem Aussageverhalten der Zeugin“. Im Zuge der Ermittlungen sei er gebeten worden, der Polizei ein Foto seines Mandanten zu schicken. Darüber habe er den Kopf geschüttelt, weil es aus seiner Sicht ein Zeichen dafür sei, dass die Beamtin seinen Mandanten eben nicht erkannt habe. Es sei zudem absurd anzunehmen, dass sich der Angeklagte der Kontrolle habe entziehen wollen — wohlwissend, dass die Beamten sein Kennzeichen längst notiert haben dürften. Aber was genau war damals überhaupt passiert? Die Staatsanwaltschaft warf dem 30-Jährigen vor, mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Polizeikontrolle gekommen zu sein. Die Polizeibeamtin habe ihn mit der Kelle rauswinken wollen, was der Angeklagte aus Sicht der Frau ignoriert haben soll. Er soll erst das Tempo gedrosselt, und dann Gas gegeben haben. Dabei soll er die Beamtin fast umgefahren und ihr dabei auch noch besagten Mittelfinger gezeigt haben. Vor allem die vermeintliche Flucht und auch die Geste bestreitet der Mann. Er habe schlicht nicht gewusst, was man von ihm gewollt habe. Hinzu kommt, dass sich die Polizistin beim Amtsgericht auch nicht mehr daran erinnern konnte, wie schnell der Audi-Fahrer überhaupt unterwegs gewesen sein soll. Der Amtsrichter hatte ihr dennoch geglaubt — und das wiederum kritisierte nun der Verteidiger. Es könne nicht sein, dass die Aussage einer Polizeibeamtin höher gewertet werde als die eines Angeklagten — leider sei das aber in 99,9 Prozent der Gerichtsverfahren der Fall. Der Berufungsrichter scheint das nun anders gesehen zu haben, vor allem scheinen ihm die Nachteile für den Angeklagten angesichts der Verfahrensverzögerung durch die mehrfache Verhandlungsunfähigkeit der Zeugin nicht mehr verhältnismäßig zu sein. Auf die 750 Euro hatte man sich dann schnell geeinigt, zu zahlen an das Kinderhospiz in Wuppertal.