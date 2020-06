Heiligenhaus : Wirtschaftsklub setzt auf grüne Stadt

Heiligenhaus Eine wilde Wiese als „ökologisches Zauberland“: Die Heiligenhauser Runde hat gemeinsam mit Förster Hannes Johannsen die Experimentier-Flächen für Wildwiesen an der Selbecker Straße erweitert.

Der Pflanzstreifen, gesäumt von Bienenhotels und Bänken, an der Selbecker Straße, westlich des Autohauses Croll & Sondermann, gehört zu den Experimentier-Flächen von Förster Hannes Johannsen und seinem Team. Und damit zu einer kleinen wissenschaftlichen Untersuchung des Forst-Teams, das herausfinden will, welches Saatgut am besten gedeiht. „Und bei der Fläche hier läuft es am besten. Am Mönchssiepen übrigens auch“, sagt der Förster und fügt an, dass das natürlich auch an den Böden liegt. Gesät worden seien Beispielsweise auch Samen, die erst den Frost erleben müssen, bevor sie sprießen könnten. Und so sieht eine solche Wiese in den ersten Jahren immer mal wieder anders aus. Im letzten Jahr wurde der Boden hier von den technischen Betrieben der Stadt mit einer eigens angeschafften Fräse aufbereitet.