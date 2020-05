ANALYSE : Prüfungen: Aufatmen bei Privatschülern

Heiligenhaus Nach massiven Elternprotesten gegen Termine am Ferienende und zum Beginn des kommenden Schuljahrs – auch aus Heiligenhaus – und einer Petition des Privatschulverbandes sollen die Prüfungen nun doch bis Schuljahrsende über die Bühne sein.

Die Tochter der Heiligenhauserin Anja Winterscheidt besucht die zehnte Klasse der Velberter Privatschule Villa Wewersbusch, sie steht damit kurz vor dem Abschluss. Der sollte, ganz wie gewohnt, mit den vier Klausuren und einer mündliche Prüfung zum Schuljahrsende über die Bühne sein. So wird es jetzt auch kommen, aber der Weg dorthin war, vorsichtig gesagt, ein verschlungener Pfad. Oder anders: ein Lehrstück in Sachen Unwägbarkeiten zu Coronazeiten. Denn die Schul-Obrigkeit in Düsseldorf blieb offenkundig nicht unbeeindruckt von Eltern- und Lehrerargumenten.

Aber der Reihe nach: Erst in der vergangenen Woche hatte Anja Winterscheidt Alarm geschlagen. Die Ausgangssituation stellte sich für sie so dar: Während an staatlichen Haupt-, Real- und Gesamtschulen auf zentrale Abschlussprüfungen mit landesweit einheitlichen Aufgaben zu Gunsten von durch Lehrer gestellte Tests verzichtet werde und die Schulen ihre Prüfungstermine selbst wählen könnten, hätten sich, so Winterscheidt in einem Schreiben an NRW-Landtagsabgeordnete, die Bedingungen für Privatschüler in den sogenannten Externenprüfungen verschlechtert.