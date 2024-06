Wohnen und Einkaufen in Heiligenhaus Wie Bewegung in Großprojekte kommt

Speziell an dieser Stelle in Stadtgebiet möchte man Zeit nicht ungenutzt lassen: Der Nahversorgungsstandort Hetterscheidt soll nach der Schließung des Real-Marktes an der Velberter Straße zeitnah wiederbelebt werden, um insbesondere die Nahversorgung der angrenzenden Wohngebiete auch in Zukunft wieder gewährleisten zu können.