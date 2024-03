Heiligenhauser Idee Neue Plattform für das Ehrenamt

Auf Grundlage der erforderlichen Anforderungen wurde eine bevorzugte Lösung identifiziert. Die aktuell eingesetzte Software in einer Nachbarkommune wird von der Verwaltung als keine nachhaltige Lösung angesehen, da der Softwareanbieter keine Weiterentwicklung vornimmt und personell nicht gut aufgestellt ist. Daher wurde nach einer Alternative gesucht. Der führende Anbieter in diesem Bereich ist das nach Erkenntnisse der Stadt-Fachleute Unternehmen freinetonline. Diese Software wird bereits erfolgreich in vielen Kommunen in NRW eingesetzt und erfüllt alle erforderlichen Anforderungen.