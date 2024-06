Karl-Heinz-Klein-Halle ist alt und marode Konzept für neue Sporthalle liegt auf dem Tisch

So sehen die Pläne der Verwaltung im Detail aus: „Um während der Sanierung eine Ausweichmöglichkeit für die Zeit zu schaffen, in der die beiden Bestandshallen umfassend technisch und energetisch saniert werden, beabsichtigt die Verwaltung den Neubau einer dritten Halle an der Hülsbecker Straße. Die Hallenerweiterung würde mit der direkten Anbindung an die Bestandshallen auch dazu dienen, von dort die gesamte künftige Versorgung der kleinen Karl-Heinz-Klein-Halle zu übernehmen, was einen wirtschaftlichen Vorteil bringt und ebenso die Möglichkeit eröffnet, während der Sanierung durchgehend jeweils zwei Hallen für den Betrieb vorhalten zu können.“