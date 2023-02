Klimaschutz in Heiligenhaus Solartechnik wird zu einem Fall für das Berater-Ehrenamt

Gerade zu Zeiten, in denen Energieberater stark gefragt sind, kommen neue Ideen auf den Tisch: Eine niederschwellige Beratung auf Nachbarschaftsebene kann hierzu einen entscheidenden Beitrag leisten. Die Stadt Heiligenhaus lädt deshalb all jene, die sich vorstellen können ehrenamtliche Solarberater zu werden herzlich ein, sich zu informieren. Am 15. Februar, um 18.30 Uhr, findet eine Informationsveranstaltung für an einer ehrenamtlichen Beratung Interessierte statt. Mit fachlicher Unterstützung: Daniel Bannasch von Metropol Solar erläutert im Auftrag der Stadt Heiligenhaus die Idee zur BürgerSolarBeratung sowie Hintergründe und Teilnahmebedingungen einer im März geplanten Online-Schulungsreihe. Interessenten können sich bis Montag, 13. Februar über das NRW-Beteiligungsportal für die Zoom-Veranstaltung anmelden.