Heiligenhaus : Stadt lässt Chancen für „Co-Workingspaces“ prüfen

In vielen Städten – wie hier in Berlin – gibt es schon Gemeinschaftsbüros. Foto: dpa/Jörg Carstensen

(sade) Co-Workingspaces bieten gemeinsame Büroräume für die Menschen, die aus verschiedensten Gründen kein eigenes Büro haben. In immer mehr Städten öffnen solche Services für Freiberufler oder Gründer. Im Haupt- und Finanzausschuss hatten unabhängig voneinander CDU und FDP unabhängig voneinander Anträge zur Prüfung von Möglichkeiten dieser neuen Arbeitsform in Heiligenhaus in die Ausschuss-Arbeit eingereicht.