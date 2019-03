Heiligenhaus: Wiese hat Wissenschaftler als Paten

Heiligenhaus Expertenrunde legt nach langer Arbeit einen Forschungsbericht über das Biotop nahe dem Görscheider Weg vor.

Stabwechsel an der Spitze des Vereins für wissenschaftliche Naturschutzpatenschaften: Nach knapp 30 Jahren gibt der Vorsitzende und Gründer, der Heiligenhauser Prof. Wolfgang Gerß, sein Amt an seinen bisherigen Stellvertreter Dr. Alfred Bruckhaus (Ratingen) ab. In den Vorstand rückt Dr. Manfred Jensen nach. Das Trio legte gestern beim Abschieds- und Antrittsbesuch im Heiligenhauser Rathaus außerdem einen sehr besonderen Forschungsbericht vor.

Darin geht es um 15 Hektar „Görscheider Wiese“. Das zur Freude der Wissenschaftler öffentlich weithin unbeachtete Gelände mit seinen Grasflächen und Apfelbäumen bot Stoff für zehn Jahre Forschung, die sich jetzt auf inhaltlich schwergewichtigen 245 Seiten nachlesen und auf vielen Fotos betrachten lässt. Gerß und seine Mitstreiter betonen die „sehr gute Zusammenabeit“ mit den zwei einzigen Anliegern. Kuriosum: Die Wiese kam durch eine Erbschaft in Bundesbesitz, der Kreis pachtet das Gelände, der Verein erforscht Boden, Fauna und Flora in Eigenregie. Völlig ohne verwertbaren Nutzen ist das Gelände nicht. „Das Winterfutter für die Urzeit-Rinder im Neandertal wird von Heiligenhaus aus exportiert. Der Kreis bewirtschaftet die Wiese“, erklärt Bruckhaus. Der Verein für wissenschaftliche Naturschutzpatenschaften ist ein seit knapp 30 Jahren bewusst klein gehaltener Zirkel von Fachleuten. „Wir nehmen auf, wen wir brauchen, je nach fachlicher Ausrichtung“, erklärt Gerß. Sich für die Mitgliedschaft zu interessieren, stehe jedem frei, aufgenommen werden Mitglieder nach einstimmigem Beschluss.

Das Zustandekommen des Forschungsberichts ist das jüngste Projekt des Vereins. Es ging unvergleichlich lautloser vonstatten als die Premiere vor 30 Jahren. „Damals ging es um den Steinbruch Hofermühle-Süd, das „seither weithin am besten erforschte Naturschutzgebiet“, erinnert sich Gerß. Der letztlich vor Gericht ausgetragene Streit drehte sich um das Ansinnen von Klettersportlern, das damals geltende Kletterverbot aufzuheben. Die Naturschützer bekamen am Ende recht. Gerß hatte vehement dafür gekämpft, den Steinbruch nicht zur Feier- und Hobbymeile verkommen zu lassen. Unter anderem mit einem Brief an den Bundesumweltminister hatte er sich damals nicht nur Freunde gemacht.