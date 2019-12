Zur Ruhe kommen : Wie der Wald zu Weihnachten Sinn stiftet

Die Holzkapelle im Heiligenhauser Weihnachtswald ist eine viel bewunderte Attraktion. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Ein transportabler Weihnachtswald mit geschnitzten Holzfiguren und ganz eigenem Flair ist eine Heiligenhauser Besonderheit. Die Ideen, die sich darum ranken, wirken weiter.

Selbstverständlich kennt auch ein Förster wie Hannes Johannsen beruflichen Stress. In der Woche vor Weihnachten war es gleich eine ganze Anzahl potentieller „Gefahrenbäume“, die zu kontrollieren waren. Ein Sturm am dritten Adventswochenende hatte es noch stärker in sich, als ursprünglich angenommen. Einer besonderen Heiligenhauser Attraktion auf dem Weihnachtsmarkt entstand dadurch kein Schaden. Vier Tage lang gab es vor dem Bürgerbüro den begehbaren Weihnachtswald. Dieser eigentümliche Wald ist weit mehr als willkommene Deko für vorweihnachtlichen Einkaufs- und Feierstress.

Johannsen, seine Frau Irid und das gesamte Team des Umweltbildungszentrums nehmen sich für den Weihnachtswald immer viel vor: Es soll eine eigene weihnachtliche Bilderwelt entstehen, eine Welt, so ganz anders als alle Formen von Adventsgetümmel. „Im Prinzip geht es darum, mit Farben, Licht und Duft eine besondere Stimmung zu erzeugen“, sagt der Macher. Im Mittelpunkt steht für ihn das mythische Grün der Bäume mitten in der dunklen Jahreszeit. Etwas davon versucht er vor Weihnachten Kindergruppen bei Ausflügen in den heimischen Wald zu vermitteln. Eine Idee dahinter: Kinder bringen kleine Geschenke in den Wald und für den Wald mit. Seine Erfahrung: „Solche Ausflüge wirken einfach weiter.“

INFO Der Wald, die Bürger und der Klimaschutz Foto: Blazy, Achim (abz) Die Faszination des Lebensraums „Wald“ soll zukünftig auch bei den Erwachsenen stärker in den Mittelpunkt wandern: Hannes Johannsen hat die Idee eines Bürgerwaldes ins Gespräch gebracht. Sie wurde von Politik und Verwaltung gern aufgegriffen. Die Idee: Ein Mischwald mit möglichst klimastabilen Baumarten auf mindestens einem Hektar Fläche soll von den Bürgern angepflanzt werden. Ein Konzept ist in Arbeit.

Und da braucht es für Johannsen nicht unbedingt den Rückgriff auf die deutsche Romantik und ihre Vorstellungen vom weihnachtlichen Wald. Dass er – als Förster wie als Umweltpädagoge – um die Geschichte des Weihnachtsbaums weiß, versteht sich: „Immergrüne Zweige im Winter zu verteilen, als Symbol von Lebenskraft, das ist eine ursprünglich heidnische Idee.“

Johannsen, seine Frau und seine Kinder pflegen ein ganz und gar unmythisches Verhältnis zum eigenen Weihnachtsbaum daheim. „Den holen wir hier aus dem Wald.“ Ein wenig krumm darf er sein, „außerdem haben diese Bäume weniger Zweige als die symmetrisch dicht gewachsenen Exemplare an vielen Verkaufsständen“. Auch ein Baum mit zwei oder drei Spitzen stand schon in der guten Stube.

Wald, Winter und Weihnacht , dieser Dreiklang steht für Johannsen für eine ganz spezielle Erfahrung: Ruhe. „Es ist still im Wald, ganz anders als im Herbst zum Beispiel. Und weil es zweifellos die Sehnsucht nach Idyllen aller Art gibt, kommt dem Wald im Winter eine besondere Rolle zu.“

Genau dies, die Erfahrung von Ruhe, will Johannsen mit seinem Weihnachtswald in jedem Advent transportieren. Und das funktioniert: Viele Gäste gehen in dieser Kunstwelt mit ihren holzgeschnitzten Figuren (aus der Werkstatt von Johannsens Neffen Pius Mühl) und dem gedämpften Licht zwischen den Bäumen ein kleines Stück spazieren. „Es gibt dort, mitten in der Stadt, neben den Weihnachtsmarktbuden, eine vergleichsweise stille Atmosphäre“, sagt Johannsen. Deswegen wird im Weihnachtswald auch weder etwas verkauft, noch Speis und Trank angeboten. Kleine Ausnahme: Stockbrot rösten für Kinder steht alljährlich auf dem Programm.