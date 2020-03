Corona-Folgen : Wie der Campus Studium neu organisiert

Heiligenhaus Prüfungen sind abgesagt, der Semesterstart ist nach aktuellem Stand auf den 20. April verschoben. Ansprechpartner bleiben die Prüfer.

Für alle abgesagten Prüfungen bemüht sich die Hochschule, Ersatztermine zu organisieren. Im Einzelfall bilden individuelle mündliche Prüfungen, die digital, z. B. per Skype durchgeführt werden können, eine Ausnahme. Dies betrifft insbesondere Abschlusskolloquien. Ansprechpartner ist der jeweilige Prüfer. Verschiebung des Semesterstarts: Insgesamt finden bis zum derzeit geltenden Semesterstart am 20. April keine Präsenzveranstaltungen an der Hochschule Bochum statt. Für den Campus Velbert/Heiligenhaus (CVH) und alle anderen Fachbereiche der Hochschule besteht die Möglichkeit digitale Lehrangebote bereitzustellen, die bereits vor dem neuen Semesterstart zugänglich sein werden. Die Information über das entsprechende Angebot wird spätestens am 27.03. auf der Homepage der Hochschule veröffentlicht.

„Die aktuelle Corona-bedingte Situation hat Auswirkungen sowohl auf unser tägliches Leben als auch auf das Studium. Auch wir in Heiligenhaus versuchen die Auswirkungen auf unsere Studierende soweit es geht aufzufangen. Dazu zählen neben individuellen Verlängerungsmöglichkeiten für Abgabefristen auch digitale, sogenannte remote-Angebote. So werden beispielsweise mündliche Prüfungen als Abschlusskolloquium einer Bachelor- oder Masterarbeit nach Möglichkeit per Internet digital abgehalten. Auch der Vorlesungsbeginn ist nach derzeitiger Lage später und die Vorlesungsdauer damit kürzer als geplant. Um die Studentinnen und Studenten trotzdem mit Lehrangeboten zu versorgen prüfen wir als Lehrende derzeit, welche Lehrangebote auch in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden können und versuchen diese digitalisierten Lehrinhalte so schnell und umfangreich wie möglich zugänglich zu machen. Zum Glück haben bereits viele der Lehrenden am CVH Erfahrungen mit digitalisierten Lehrbestandteilen“, versichert Campussprecher Prof. Dr. Markus Lemmen.