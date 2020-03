Bibliotheken : Wie Büchereien ihr Angebot umstellen

Heiligenhaus Die Stadtbüchereien in Ratingen und Heiligenhaus sind geschlossen. Es schlägt die Stunde der Onleihe. Über Medienmangel ist an keinem Standort zu klagen, nur die Beschaffung läuft anders.

Lesen und Lernen in der Corona-Krise : So kommen Sie weiterhin an Bücher

Die Nutzer werden gebeten, die ausgeliehenen Medien bis dahin in ihrer Obhut zu behalten. Es brauche auch niemand persönlich anzurufen, um die Medien zu verlängern. „Entgelte entstehen dadurch nicht. Eventuell trotzdem entstehende Gebühren werden erlassen.“ Fernleihwünsche können derzeit jedoch nicht angenommen werden.Auch die Heiligenhauser Stadtbücherei will den Nutzern das Angebot der BIBNET-Onleihe auch in Krisenzeiten leichter zugänglich machen. „Um allen Heiligenhauser Bürgern und Bürgerinnen, die jetzt mehr Zeit zuhause verbringen oder sogar schon unter Quarantäne stehen, die Nutzung der elektronischen Medien des BIBNET-Verbundes zu ermöglichen, bietet die Bücherei während der Schließzeit eine vereinfachte Anmeldung an“, kündigt Stadtbücherei-Leiterin Andrea Einig an.