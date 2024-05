Historie des Stadtfestes Wie aus zwei Veranstaltungen eine wurde

Inzwischen tragen die Beachvolleyballer ihre Spiele an der Selbecker Straße aus. „Ebenso konnten wir den Sand nicht finanzieren, weil der Transport immer teurer wurde. Immerhin kommen 14 Sattelschlepper zusammen.“ Damit sich der ganze Aufwand lohnt, wurde festgelegt, dass das Heiligenhauser Stadtfest an vier Tagen stattfindet, beginnend mit dem Fronleichnams-Donnerstag. Die Katholiken halten ihre Messe unter freiem Himmel im Thormählenpark ab, um anschließend in die Kirche zu ziehen. Danach öffnen die Buden auf dem Rathausplatz, die Heiligenhauser Kult-Cover-Band „chug-a-lug“ tritt um 12.30 Uhr als Erstes auf, gefolgt vom „Frohsinn“, einem Mitmachkonzert für die ganze Familie, der offiziellen Eröffnung durch den Bürgermeister und anschließend der Band „tomkante“, dem Frauen-Rock-Duo „Fank´s White Canvas“ und „Ticket to Happiness“ mit Folk-Rock.