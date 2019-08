Heiligenhaus : Wie alte Industrie das Stadtbild prägt(e)

Kiekert ist längst aus der Innenstadt verschwunden, auch die Gießerei Hitzbleck. Beide Orte stehen für Wandel.

Während aber Langenberg, Neviges und Velbert verschmolzen wurden, konnte Heiligenhaus mit einer umfangreichen städtischen Infrastruktur seine Selbstständigkeit bewahren. Möglich war das auch durch eine erfolgreiche Industrie im Ort. „Abseits der Verkehrswege bildete sich im Mittelalter auf den niederbergischen Höhen ein eisenverarbeitendes Gewerbe heraus“, schreibt Forscherin Marta Elisabeth Hackstein in ihrer 1971 erschienen Studie. „Die Schlosserei ist wohl als Folge des Abbaus der relativ unbedeutenden Erzlagerstätten in diesem Raum anzusehen.“ Bereits 1585 erlaubte der Abt Duden im Vogelsangbachtal „die Gewinnung der Eisenerze, Anlage von Schmelzhütten, Hämmer, Teiche und anderer des Werkes erforderliche Notdurft.“ Doch schnell zeigte sich: Die einheimischen Vorkommnisse reichen nicht aus und Rohstoffe werden aus dem benachbarten Ruhrgebiet dazugekauft. Ab 1890 fördert die Zeche Talburg wieder: Die kurze Förderleistung beträgt im Jahr 1899 noch 570 Tonnen Bleiglanz und 60 Tonnen Zinkerz, aber bereits drei Jahre später erschöpfen sich die Vorkommen. Die Zeche Eisenberg an der Grenze der Birther Höfe und Hetterscheidt wurde 1901 eröffnet und 1903 wegen starker Wassereinbrüche wieder geschlossen. Die Schlosser blieben trotzdem. In den 1970er Jahre ist Heiligenhaus eine „hochindustrialisierte Schnellzuwachsgemeinde, die sich im wesentlichen auf die Schloss- und Beschlagsindustrie konzentriert. Während der Weltwirtschaftskrise in den 1920/30er Jahren sinkt in den Jahren 1930 bis 1932 die Gewerbeertragssteuer von 255.947 Reichsmark auf 60.927 Reichsmark; Zahlen, die sich nach 1934 jedoch schnell wieder erholen. In den 90er Jahren läutete dann der Niedergang des früheren AEG-Werkes (im Laufe seiner Geschichte nach und nach zugehörig zu den Konzernen Hartmann & Braun, Mannesmann, Elsag Baley und ABB) eine traurige Entwicklung von Firmenabgängen einer relativ einheitlichen Branche ein, die Heiligenhaus in schwere finanzielle Gewässer führt - zuletzt musste in diesem Jahr der Automobilzulieferer Küpper Insolvenz anmelden.