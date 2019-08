Heiligenhaus : Westfalenstraße wird zur Großbaustelle

Schon jetzt geht es nahe der riesigen Baugrube an der Westfalenstraße um künftige Verkehrsanbindungen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Unübersehbar geht es auf der größten Baustelle der Stadt vorwärts. Das betrifft nicht nur den entstehenden Bau, sondern auch dessen Anbindung.

(RP) Auf der Baustelle für das Nahversorgungszentrum auf dem Hitzbleck-Gelände drehen sich die Kräne und es werden fleißig Fundamente geschalt und gegossen. Es ist ganz klar, der Abriss ist abgeschlossen, der Baugrund tragfähig hergestellt, ab jetzt entsteht das neue Nahversorgungszentrum unmittelbar an der Heiligenhauser Innenstadt.

Um die Anbindung über die Westfalenstraße Fußgänger- und Radfahrerfreundlich zu gestalten, hat der Verkehrsausschuss bereits in seiner Sitzung am 9. Mai die Anpassung der Westfalenstraße beschlossen.

INFO Was auf dem Gelände entstehen soll Der Investor HBB plant ein Nahversorgungszentrum mit dem Lebensmittelvollsortimenter Akzenta und Lidl. Gastronomie und Fachmärkte und kleinere Geschäfte kommen dazu. Zahlen: Miefläche: über 9000 Quadratmeter, 260 Stellplätze.

Insbesondere werden zwei zusätzliche Verkehrsinseln gebaut, die im Bereich des Schleifenparkplatzes und der heutigen Straße „Am Rathaus“ entstehen. Auf der Nordseite wird der bislang fehlende Gehweg zwischen Bahnhofstraße und Haupteingang des neuen Nahversorgungszentrums ergänzt. Ebenfalls wird eine Busbucht an den neuen Gehweg angeschlossen, so dass bei Sperrung der Hauptstraße im Rahmen des Stadtfestes künftig eine vollwertige und barrierefreie Busbucht zur Verfügung steht.

Vom Panoramaradweg aus entsteht eine durchgehende, gerade Verbindung in die Straße „Am Rathaus“, so dass Radfahrer und Fußgänger auch von hier künftig ohne Umwege in die Innenstadt gelangen. Dazu wird die Fußgängerzone des Rathausplatzes bis zur Westfalenstraße erweitert und auch optisch mit der Pflasterung dem Platz zugeschlagen. Der Schotterparkplatz am Rathaus („Vogelparkplatz“) ist künftig mit einer direkten Zufahrt von der Westfalenstraße aus zu erreichen.

Schleifenparkplatz wird gesperrt: Auch die Zufahrt zum Schleifenparkplatz neben dem ehemaligen Hitzbleckgelände wird umgebaut und optimiert, so dass auch nicht mehr über die markierte Querungshilfe gefahren werden muss. Dazu muss der Parkplatz - noch innerhalb der Sommerferien - von Montag, den 05.08.2019 bis Freitag, den 23.08.2019 gesperrt werden.

Westfalenstraße wird zur Einbahnstraße: Die Arbeiten auf der Westfalenstraße werden halbseitig ausgeführt. Dazu wird die Westfalenstraße zwischen Bahnhofstraße und Basildonplatz ab Montag den 12.08.2019 zur Einbahnstraße. Bis zum Ende der Herbstferien (27.10.2019) kann in dem Bereich also ausschließlich von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Kettwiger Straße gefahren werden. Die Gegenrichtung wird über den Südring umgeleitet.

Buslinie 772 wird umgeleitet: Die Buslinie 772, die normalerweise am Basildonplatz und der Westfalenstraße (Ecke Bahnhofstraße) hält, wird während der Bauarbeiten über den Südring und die Bahnhofstraße umgeleitet. Sie hält dann zusätzlich am Südring „In der Blume“/Stadtmitte.

Die Haltestellen Basildonplatz und Westfalenstraße entfallen.

Nach Abschluss der Asphaltarbeiten einschließlich dem Bau der Verkehrsinseln in den Herbstferien kann der Verkehr wieder in beide Richtungen fahren. Danach werden die Gehwege hergestellt und später mit Baufortschritt des Nahversorgungszentrums auch die Anpassungsarbeiten an das neue Gebäude erfolgen. Die Erweiterung der Fußgängerzone soll möglichst noch in diesem Jahr starten, auf jedem Fall aber vor Beginn der Innenstadtfeste und -aktivitäten 2020 abgeschlossen sein.