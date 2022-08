Spende von Westenergie : Trinkflaschen für die Erstklässler

Die Trinkflaschen wurden jetzt in der Gerhard-Tersteegen-Schule an die Schüler übergeben. Foto: Westenergie

Kurz nach dem Start des neuen Schuljahres dürfen sich die Erstklässlerinnen und Erstklässler in Heiligenhaus über Trinkflaschen von Westenergie freuen. Rund 110 Trinkflaschen verteilt das Energieunternehmen in diesem Jahr an die Kinder, damit während des Lernens auch ja kein Durst aufkommt.