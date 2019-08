Heiligenhaus : Feierabendmarkt macht keine Sommerpause

Heiligenhaus Der Markt bringt Urlaub mitten in die Stadt, auf den Rathausplatz. Und er hat sich längst zu einem Vorzeigeprojekt entwickelt.

Der nächste Termin ist am Donnerstag, 5. September. Es gilt der Merksatz: An jeden ersten Donnerstag im Monat, ab 16 Uhr

Da sei es schon schade, dass sie den Markt erst so spät wahrgenommen habe. „Ich dachte lange, das sei ein normaler Wochenmarkt.“ Dass er das eben ausdrücklich nicht ist, gehört zum Konzept der Veranstaltung; der Markt soll sich, so die Organisatoren durchaus vom Wochenmarkt abgrenzen und etwas „Besonderes“ bleiben, deswegen findet er auch nur einmal im Monat statt. Den Wochenmarkt auf dem Rathausplatz, immer mittwochs und samstags, hat er dabei nicht vertrieben. Kritikerstimmen sind verstummt. Heiligenhaus ist eben eine Marktstadt, in der das Marktgeschehen wirklich noch zelebriert wird. Besonderer Clue: Die Marktstände drapieren sich um Tische und Stühle, die mitten auf dem Platz zum Zentrum werden. Und die waren am Donnerstag, trotz kleinem Regenschauer stets gut besetzt.