Museum Abtsküche Weil es so schön war – Weihnachtskonzert wird wiederholt

Aufgrund des großen Erfolges im Vorjahr gibt es in diesem Jahr noch einmal dieses Weihnachtskonzert. Am Freitag, 22. Dezember, 19 Uhr, läuten die beiden das Weihnachtsfest im Museum Abtsküche ein. Begleitet wird das Duo von handverlesenen Gästen. Und auch in diesem Jahr wissen alle wieder: Weihnachten, das liegt vor allem mit Kindern zwischen Besinnlichkeit und Wahnsinn.