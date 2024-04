Regional einkaufen Wegweiser zu den Hofläden im Kreis

In Heiligenhaus ist die Süßmosterei Dalbeck aufgeführt, ein niederbergischer Familienbetrieb, der bereits in dritter Generation Obst aus heimischen Hausgärten und von Streuobstwiesen zu Fruchtsäften verarbeitet. Der Betrieb liegt in landschaftlich idyllischer Lage im nördlichen Teil von Heiligenhaus in der Nähe zur Stadtgrenze von Essen und wird konventionell betrieben. Zum Angebot gehört die Herstellung und der Vertrieb von Fruchtsäften und die Lohnmosterei. Außerdem werden Produkte von anderen neanderland-Erzeugern, Weine und Obstbrände aus der Pfalz und von der Mosel, Apfel- und Rübenkraut, Gelee und Konfitüren erkauft. Der Hofladen hat montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet.