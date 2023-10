Arbeiten beginnen nächste Woche Wasserverband modernisiert die Entwässerung

Von Herbst dieses Jahres bis Sommer nächsten Jahres führt der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) mit Sitz in Haan mehrere ineinandergreifende Maßnahmen am Stauraumkanal Heiligenhaus, an seinem Entlastungsbauwerk und eine Renaturierung am Nonnenbrucher Bach durch. Die Arbeiten sollen in der nächsten Woche beginnen. Insgesamt investiert der BRW mit diesem Projekt rund 2 Millionen Euro in den Umweltschutz.