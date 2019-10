Analyse : Was die Innenstadt nach vorn bringt

Heiligenhaus Während das neue Nahversorgungszentrum langsam in die Höhe wächst, hat zeitversetzt Nachdenken über ein neues Einzelhandelskonzept eingesetzt. Vor zehn Jahren erschien der Vorgänger. Nicht alles, was dort drin steht, ist inzwischen obsolet.

Da werden Erinnerungen wach an ein längst erledigtes Projekt: Das Einkaufszentrum Ecke Westfalenstraße und Kettwiger Straße wird es nicht geben. Dort, wo es hin sollte, ist inzwischen ein Parkplatz, nachdem der Vertrag zwischen Stadt und damaligem Investor nach längerem Tauziehen aufgelöst worden war. Pikanterweise werden genau diese neuen Parkplätze nun vor allem deswegen gebraucht, weil in Sichtweite zum alten Plangelände tatsächlich ein Nahversorgungszentrum entsteht (ein weniger furchteinflößener Name ist bisher nicht gefunden).

Aber das ist nur ein Nebenaspekt. In Erinnerung ist auch, wie lange Ratsgremien im Vorfeld der Planung des ersten Einkaufszentrums versuchten, Einfluss auf die dort anzubietenden Sortimente und auf Geschäftsgrößen zu nehmen. Rückblickend lässt sich feststellen: Das war so gut gemeint wie jeder Protektionismus. Aber das Vorgehen umwehte ein Hauch von Weltfremdheit.

Zehn Jahre ist es auch her, dass die IHK Velbert ein Einzelhandelskonzept für Heiligenhaus nebst Analyse vorstellte. Lesenswert ist das Papier immer noch in Teilen. Und der Form nach könnte es für künftige Diskussionen als eine Art Blaupause für zu beantwortende Fragen dienen. Schon damals kamen die CIMA-Experten zu einem hammerharten Zwischenfazit: „In wichtigen Schlüsselfragen offenbart die Stadt eine wenig attraktive Einzelhandelsstruktur. Gerade in der Innenstadt werden die Probleme offensichtlich: Die langgestreckte Struktur des Geschäftsbereichs trägt das Risiko einer zunehmenden Perforierung, d.h. größerer und kleinerer Unterbrechungen des Besatzes, in sich.“ Und der Ausweg? Expertenantwort: „Hier ist eine ausgeprägtere Schwerpunktbildung wünschenswert.“