Heiligenhaus : Stadt wartet auf Gutachten zum alten Depot

Das ehemalige Bundeswehrdepot an der Talburgstraße steht seit langer Zeit leer. Das benachbarte THW zieht demnächst nach Hilden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Während das THW seinen Umzug vom ehemaligen Bundeswehrareal an der Talburgstraße vorbereitet, wird das Gesamtgelände wieder geprüft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henry Kreilmann

HEILIGENHAUS Es dürfte ein gewaltiger Umzug werden, wenn im Herbst 2020 das THW die Hallen seines derzeitigen Zentrallagers in Heiligenhaus leer räumen wird. Ziel: Ein neues Logistik-Zentrum, samt hochmodernem Hochregal-Lager in Hilden, bei dem auch zwei Dienststellen unterkommen werden. Grund für den Umzug sind die maroden Hallen an der Heiligenhauser Talburgstraße, deren Sanierung laut Expertenaussagen nicht mehr lohnt.

Mit dem Wegzug der Helfer wird auch der östliche Teil des insgesamt 14,6 Hektar großen ehemaligen Bundeswehrareals wieder an die Inhaberin, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz: BImA, zurückfallen. Mit deren Verantwortlichen ist nun auch die Stadt Heiligenhaus wieder im Gespräch, wie Bürgermeister Michael Beck bestätigt. „Wir haben unseren Wunsch auf das Vorkaufsrecht des Geländes, das Städte haben, form- und fristgerecht formuliert.“ Die Gutachten zur Wertfindung unter Berücksichtigung der dort bestehenden Altlasten und sonstigen Problematiken seien nach Wissen des Stadtoberhauptes auch bereits beauftragt.

INFO Ideen zur Verkehrsplanung Neuralgischer Punkt der Planungen um den westlichen Teil des Bundeswehrareals war bereits 2007 die verkehrliche Anbindung. Der östliche Teil wurde schon vom THW bewirtschaftet. Der damalige Plan der Stadt, laut Vorlage: „Um eine aus Sicht des Immissionsschutzes verträgliche Anbindung zu schaffen, soll eine neue Erschließung nördlich der durch das THW genutzten Hallen geführt werden.“

„Der Prozess läuft. Wir müssen nun abwarten, bis die Ergebnisse bei der BImA auf dem Tisch liegen. Dann wird sich aus diesem Gutachten am Ende des Tages der von der Bima aufzurufende Kaufpreis ergeben.“ Städtebaulich sei dort vieles denkbar. „Ich denke, dass als Schwerpunkt dort Wohnbebauung neben möglicherweise einer mischgewerblichen Nutzung in Teilen denkbar wäre.“ Bereits 2007 hatte die Stadt Heiligenhaus ein Auge auf das Areal geworfen. Damals sprach sich der technische Beigeordnete Harald Flügge gegen eine Wohnbebauung aus, stattdessen waren Gewerbeansiedlungen angedacht, für die man bereits Interessenten gehabt habe. „Aufgrund der topographischen Gegebenheiten sind diese Flächen besonders für großflächige Betriebe attraktiv“, hieß es damals in der Vorlage zur Aufstellung des Bebauungsplatz 80, „Gewerbegebiet nördliche Talburgstraße“. Es galt, Altlasten der Gefährdungsklasse zwei zu beseitigen. Flügge damals: „Es gab bereits Luftbild-Recherchen, jetzt geht es darum, einzelne Stellen zu beproben.“ 2013 dann die Ernüchterung: Das ehemalige Bundeswehrgelände an der Talburgstraße wurde nicht in die Bedarfsrechnung aufgenommen.