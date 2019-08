Heiligenhaus : Wandertour führt über den uralten „Hilinciweg“

Heiligenhaus (RP) Hilinciweg und A 44“ sind die Themen der nächsten Heiligenhauser Gastro-Wanderung. Los geht es am Samstag, 10. August hinweisen würden.Die Tour wurde aktuell erweitert um den Bereich Gellenkothen und Bragenbusch.

Los geht es um 14 Uhr, Treffpunkt ist die Treppe zum Rathaus-Altbau auf dem Rathausplatz. Nach einer Stärkung mit einem Schlotschmed-Kräuterlikör in Sofias‘ Treff am Rathaus geht es mit dem Linienbus nach Hetterscheidt und von dort über die Dieselstraße zum Gellenkothen und über Brangenbusch und den Panoramaradweg zurück nach Hetterscheidt. Über die Heidestraße und den Hilinciweg geht es parallel zur A44 weiter, bis die Wandergruppe runter geht zum Dümgeshof und von dort in die Heide, um dann den abschließenden Imbiss nebst . Getränk in der Aule Schmet an der Hauptstraße einzunehmen.