Wandern und genießen Gastro-Touren mit Zwischenstopps

Wandern in der Gruppe ist bei den Heiligenhausern beliebt und wenn es noch eine Einkehr gibt, umso besser. Deshalb finden auch in diesem Jahr wieder die beliebten Heljens-Gastro-Touren (Wanderungen) mit Zwischenstopps in Gastronomien statt, die vom Stadtmarketing-Arbeitskreis Gastronomie organisiert und von dem ehrenamtlichen „Wanderführer“ Sven Polkläser durchgeführt werden.