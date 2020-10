Idee für den Kreis Mettmann : Hoch hinaus: Waldspielplatz bringt Kinder in Bewegung

Niederberg Expertenerkenntnis: Zu viele Kinder bewegen sich zu wenig. Das Kreisgesundheitsamt und Jugendämter im Kreis wollen mit einem neuen Projekt gegensteuern.

(RP) Ab sofort wird „Kinder in Bewegung“ (KiB) in ausgesuchten Quartieren sowie in öffentlichen Einrichtungen und Bildungsinstitutionen ein vielfältiges Bewegungsangebot schaffen. Auch Erwachsenen aus den unterschiedlichen Netzwerken und Eltern werden eingebunden und geschult, wie jetzt auf der Auftaktveranstaltung in Velbert im Waldkletterpark-Langenberg. Mit dem Programm „Erdanziehung und Höhenmeter“ werden praktische Erfahrungen gemacht und für die Umsetzung mit den Kindern übertragen, frei nach dem Motto: „Bewegte Erwachsene sind gute Vorbilder für bewegte Kinder.“