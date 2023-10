Wald- und Bauernmarkt Museen in der Abtsküche feiern den Herbst

Die Museumslandschaft Abtsküche hat einiges vor. Am Wochenende 21. und 22. Oktober wird wieder jeder auf seine Kosten kommen. Es beginnt am Samstag um 16 Uhr mit einem musikalischen Highlight, wenn im Rahmen des Viertelklang Musikabends das Vorkonzert in der Feuerwehrscheune an der Abtskücher Straße stattfindet.