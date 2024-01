Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens Vorarbeiten am Abtskücher Teich beginnen

Der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) plant im Hebst 2024 mit den Arbeiten zur Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) zu starten. Als Vorbereitung müssen die Mitarbeiter des BRW bereits jetzt, während der Vegetationspause, Bäume fällen und Strauchwerk entfernen. Die Gehölzarbeiten werden an einigen Stellen rund um den Abtskücher Teich durchgeführt, das soll so maßvoll wie möglich geschehen. Betroffen sind Flächen im nördlichen und südlichen Randbereich des Absperrdammes sowie am Zulauf. Bis Mitte Februar werden die Arbeiten aller Voraussicht nach erledigt sein.