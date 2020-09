Großvermieter in Heiligenhaus : Vonovia investiert 2,5 Millionen im Nonnenbruch

Unter anderem wurden an die Wohnungen Balkone angebaut. Foto: RP/Simon Bierwald | INDEED Photogra

Heiligenhaus Neue Balkone, neue Hauseingänge und Wohnungstüren, moderne Fenster und Wärmedämmung – das waren die Hauptbestandteile des Programms für 81 Wohnungen.

Heiligenhaus (RP) Ein Schritt nach vorn im Nonnenbruch – etliche Gebäude sind bereits modernisiert, weitere werden folgen: Großvermieter Vonovia hat nach eigenen angaben rund 2,5 Millionen Euro investiert. Die Modernisierung von zwölf Häusern mit 81 Wohnungen ist inzwischen abgeschlossen. Die Gebäude wurden mit neuen Balkonen versehen, die Fassade erhielt eine neue Wärmedämmung. Außerdem wurden die Fenster getauscht, Hauseingänge erneuert und neue Wohnungseingangstüren eingebaut. Die Treppenhäuser wurden umgestaltet. „Wir haben positive Rückmeldungen von den Mietern und auch aus der Nachbarschaft bekommen“, berichtet Michael Dröge, Regionalleiter von Vonovia. „Deshalb planen wir, die Modernisierungen fortzusetzen.“ Bereits 2018 hatte Vonovia mit der Modernisierung ihrer Häuser im Nonnenbruch begonnen. An Gebäuden auf der Bergischen Straße wurden Balkone angebracht sowie Hauseingangs- und Wohnungseingangstüren erneuert. „Uns ist es wichtig, dass die Menschen auch nach einer Modernisierung in ihren Wohnungen bleiben können. Sie sollen sich keine Sorgen machen müssen“, so Dröge. „Dafür haben wir ein Härtefallmanagement eingerichtet. Es kümmern sich Mitarbeiter um jeden Kunden, der sich meldet. Sie finden für alle eine individuelle Lösung.“ In zwei Fällen wurden bereits Regelungen gefunden. Der Konzern Vonovia besitzt in Heiligenhaus 466 Wohnungen, 416 davon im Stadtteil Nonnenbruch.