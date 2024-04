Veranstaltungen in Heiligenhaus Von Kleidertrödel bis Jazz Session

Die Disco für Alle – für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung – öffnet am Samstag, 4. Mai, zum gemeinsamen Feiern. In Kooperation mit Pro Mobil e.V. findet am Vorabend des Tages der Inklusion eine inklusive Disco im Club statt. Barrierefrei und unter Berücksichtig der Bedürfnisse von Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Einschränkung. In besonderer Clubatmosphäre heißt es dann Disco-Licht an, Musik an und let’s Party. Unter anderem wird es die Möglichkeit geben, die Musik über Kopfhörer zu genießen und diese so in einer selbst gewählten Lautstärke abzuspielen. Beginn ist um 18 Uhr. Tickets kosten 8 Euro an der Abendkasse und 5 Euro im Vorverkauf.