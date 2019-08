Heiligenhaus : Voller Kalender für Ferien-Bauarbeiten

In der ehemaligen Grundschule Oberilp entsteht das neue Familienzentrum. Als erste werden Kitakinder dort einziehen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Der städtische Immobilienservice hat reichlich Arbeit. Und Probleme, zügig Handwerker zu bekommen.

Für Gabriele Jäger und ihren Fachbereich „Immobilienwirtschaft“ sind die Sommerferien üblicherweise die Zeit, in der vorrangig Schulen auf Vordermann gebracht werden. Das ist im Prinzip auch in diesem Jahr so, aber die Arbeit verteilt sich völlig anders und steht unter neuen Vorzeichen.

„Es fällt uns zunehmend schwer, zügig Handwerksbetriebe für unsere Aufträge zu bekommen“, sagte Jäger gegenüber unserer Redaktion. Ein echtes Problem – denn einige Termine stehen unverrückbar fest. Beispiel: „Der Umzug des Kindergartens ,Unterm Himmelzelt’ in das neue Familienzentrum Oberilp an der Hunsrückstraße, das in der ehemaligen Grundschule dort entsteht“, so Jäger. Die Einrichtung sei termingebunden darauf angewiesen, dass der Umzug bis zum Jahresende gelaufen sei.

INFO Polizei ab sofort im Bürgerbüro präsent Während der Sanierung der Polizeiwache geht der Dienstbetrieb für die Polizei am Ort weiter. Eingerichtet ist im Bürgerbüro ein Arbeitsplatz, an dem ein Beamter Anzeigen entgegennimmt.

Vergleichsweise außer der üblichen Sommerreihe liegen die aufwendigen Arbeiten zur Sanierung der Polizeiwache in der Villa Kiekert. Für den Immobilienservice bedeutete das Projekt Arbeit an zwei Standorten. Denn Teile der Ortspolizei waren in anderen städtischen Räumen im Rathaus unterzubringen. Und im Bürgerbüro ist ein Arbeitsplatz für einen Polizeibeamten eingerichtet, der dort für die Zeit der Sanierung als direkter Ansprechpartner fungiert. Schmankerl am Rande: Umgezogen ist nach Jägers Worten unter anderem auch ein Klimagerät für die Kühlung der polizeilichen EDV. Allein die Sanierung der Polizeiwache ist ein Millionenprojekt.Neben allgemeinen Erneuerungen an Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen sowie einer Verbesserung von Wärmedämmung und Brandschutz soll das Gebäude zugleich auch an die speziellen Bedürfnisse einer modernen Polizeiwache angepasst werden. Hierzu gehören unter anderem ein zeitgemäßes Sicherheitskonzept für die gesamte Dienststelle, ein barrierefreier Zugang für Besucher sowie eine moderne IT-Infrastruktur innerhalb des Gebäudes.

Multifunktionalität in Grundschulen herstellen – auch hinter diesem Stichwort verbirgt sich für die Baufachleute viel Arbeit. Mit 320.000 Euro steht allein die Umgestaltung der Räume an der Schulstraße zu Buche, außerdem wird für aktuell veranschlagte Kosten von 250.000 Euro eine Mensa entstehen, die auch den Wegfall der Aula kompensieren soll, aus der zwei Schulklassen entstehen.

Konkret steht weiter der Plan im Raum, die Grundschule Regenbogen an der Moselstraße in der Unterilp um multifunktionale Räume und einen Differenzierungsraum zu erweitern.Das wird nach vorliegender Berechnung knapp 850.000 Euro kosten. Knapp 500.000 Euro stehen für 2019 aus dem Fördertopf „Gute Schule 2020“ bereit, wie die Verwaltung dem Schulausschuss bereits im März vorrechnete. Derzeit laufen nach Jägers Angaben die Vorarbeiten für die Neubauten dort.