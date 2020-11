Chefärztin in Niederberg spricht über Bauchdecken- und Leistenbrüche : Klinikum bietet Infos per Online-Vortrag an

Das Helios-Klinikum Niederberg setzt auf Online-Konferenzen, um Patienten über medizinische Themen zu informieren. Foto: Helios

Niederberg Patienten-Infos auf besondere Art: Am Dienstag, 10. November, erklärt Dr. Katja Staade, Chefärztin am Helios-Klinikum Niederberg, ab 18 Uhr in einer Online-Veranstaltung, wie es zu Leisten- und Bauchdeckenbrüchen kommt und wie sie behandelt werden können.

