Heiligenhaus : Stadt richtet vier Top-Spielplätze aufwendig her

Stadt richtet vier Top-Spielplätze aufwendig her

Heiligenhaus Das gehörte auch zu den Ferien-Hausaufgaben der Verwaltung: Herrichten von Spielplätzen. Für vier Standorte liegen jetzt Planungen vor, die zunächst im Jugendhilfeausschuss diskutiert werden. Die Verwaltung hat den Stand der Dinge für die vier Standorte zusammengefasst.

John Steinbeck Park: Nachdem der Vorentwurf im letzten Jugendhilfeausschuss vorgestellt und diskutiert wurde, sind weitere Arbeiten beauftragt worden. Die Bodenuntersuchungen sind abgeschlossen und haben die Machbarkeit des Projektes bestätigt. Frische Farbe für das Klettergerüst mit dem Namen „Sultanspalast" ist in Auftrag gegeben. Auch die Sitzbeläge auf den Gabionen werden neu beschafft. Der auftrag ging an an die Werkstätten für Behinderte (WFB). Das Beteiligungsverfahren von Kindern zur Auswahl weiterer Spielgeräte wurde eingeleitet.