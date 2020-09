Neue Mitarbeiter : Berufsstart: Stadtverwaltung Heiligenhaus bildet wieder aus

Heiligenhaus Außerdem sind bei Verwaltung und Stadtwerken noch offene Stellen ausgeschrieben. Die sind auch online auf der städtischen Internetseite veröffentlicht.

Das dreijährige Duale Studium wird mit der Verleihung des akademischen Grades „Bachelor of Laws“ abgeschlossen. Es beinhaltet verschiedene fachpraktische Abschnitte in den unterschiedlichen Aufgabenbereichen der Stadtverwaltung sowie ein mehrmonatiges Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen in Duisburg.