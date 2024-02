Gartenplakette und Umgestaltung Naturnahes Gärtnern soll belohnt werden

Die Stadt Heiligenhaus und der Arbeitskreis Natur und Umwelt des Stadtmarketings vergeben in diesem Frühjahr erstmals eine Gartenplakette für besonders naturnahe Gärten. Im städtischen Haushalt stehen für das Projekt Mittel in Höhe von 23.000 Euro zur Verfügung. Die mittelfristige Finanzplanung sieht ebenfalls eine jährliche Mittelbereitstellung in dieser Höhe vor. Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz soll nun über die Richtlinien zur Verwendung der Haushaltsmittel ab 2024 beraten werden.