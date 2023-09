Laubentsorgung in Heiligenhaus Stadt startet den Verkauf von Laubsäcken

Besser also, wenn Mieter und Hausbesitzer es gar nicht erst so weit kommen lassen und die Blätter auf dem Bürgersteig vor der eigenen Haustür rechtzeitig entfernen. Dafür einen Laubbläser zu verwenden, ist allerdings keine gute Idee: Mit einem Schallpegel von mehr als 100 Dezibel sind solche Geräte laut wie ein Presslufthammer, stoßen gesundheitsschädliche Abgase aus und dürfen nach dem Immissionsschutzgesetz nur in einem sehr eng gesteckten zeitlichen Rahmen innerhalb von Wohngebieten genutzt werden. Auch sogenannte Laubsauger sind nicht empfehlenswert, denn sie saugen mit den Blättern auch zahlreiche am Boden lebende Kleintiere wie Spinnen, Würmer und Insekten auf, die wichtig für eine intakte Natur sind.