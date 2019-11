Zweite Instanz : Gerichtsurteil nach illegalem Autorennen in Heiligenhaus

Heiligenhaus Es macht bekanntlich einen Unterschied, ob man bei einer „Ente“ aufs Gaspedal tritt oder bei einem 500 PS-Boliden. Mit einem solchen der Marke „Mercedes“ soll einer der beiden Angeklagten bei nächtlicher Dunkelheit unterwegs gewesen sein, denen nun die Teilnahme an einem illegalen Autorennen vorgeworfen wurde.

Der mitangeklagte Freund auf der Fahrbahn nebenan soll - ausgestattet mit reichlich PS unter der Motorhaube eines BMW - ebenfalls ordentlich Zunder gegeben haben. Auf der B 227 von Velbert in Richtung Heiligenhaus sollen die beiden Angeklagten sich über mehrere Kilometer hinweg ein Rennen geliefert haben. Sie sollen sich gegenseitig und auch andere Verkehrsteilnehmer überholt haben - auch schon mal auf der rechten Spur und so, dass sie andere Autofahrer „geschnitten“ hätten. Losgefahren sein sollen beide an einer Ampel und dann, nachdem man durch war mit der Sache, sollen die beiden 25-Jährigen an einer grünen Ampel gestanden und noch miteinander abgesprochen haben, bevor man sich in getrennte Richtungen „vom Acker“ gemacht habe.