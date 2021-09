Unternehmensverbund für Heiligenhaus : Wie sich die Schlüsselregion für Klimaschutz stark macht

Klimaschutz soll nicht nur im Großen funktionieren. Das ist das Ziel der Schlüsselregion. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Heiligenhaus Der Unternehmensverbund lädt Schulen, Kindergärten und gemeinnützige Einrichtungen ein, lokale Projekte kleineren Umfangs zur CO2-Einsparung vorzuschlagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Im Rahmen des Projekts „Klimaschutz mit der Schlüsselregion“ werden diese Projekte von Unternehmen (mit-)finanziert und nach Möglichkeit auch tatkräftig unterstützt.

Die Schlüsselregion setzt auf Klimaschutz vor Ort: Zusätzlich zu Klimaschutzmaßnahmen in den Firmen können jetzt Schulen, Kindergärten und andere gemeinnützige Einrichtungen aus Velbert und Heiligenhaus ihre Ideen für CO 2 -Einsparungen an die Schlüsselregion schicken. Für die besten Vorschläge gibt es Sponsoring-Gelder von den Unternehmen der Schlüsselregion.

Vielleicht ist es der 20 Jahre alte Kühlschrank in der Kita, der dringend ausgetauscht werden müsste? Oder die alten Neonröhren, die man durch umweltfreundliche LEDs ersetzen könnte? Oder sollen neue Bäume auf dem Gelände der Wohngruppe gepflanzt werden? All dies sind Ideen für CO 2 -Einsparungen, die im Projekt „Klimaschutz mit der Schlüsselregion“ umgesetzt werden könnten.

Einrichtungen, die eine Projekt-Idee haben, können diese per Projektbogen der Schlüsselregion mitteilen. Den Projektbogen können sich interessierte Einrichtungen unter www.schluesselregion.de/projekte herunterladen, ausfüllen und per Mail bis 30. September an die Schlüsselregion schicken.

„Alle geeigneten Projekte stellen wir den beteiligten Firmen vor und versuchen so, den Einrichtungen einen Sponsoring-Partner für ihr Klimaschutz-Projekt zu vermitteln. Je nach Möglichkeiten und Corona-Lage können die Unternehmen auch ganz praktisch mit anpacken“, erklärt Marie Volkhausen von der Schlüsselregion.

Die lokalen Klima-Projekte sind Teil des Firmen-Projekts „Klimaschutz mit der Schlüsselregion“, das seit Dezember 2020 läuft. Die beteiligten Firmen haben ihre CO 2 -Bilanzen erstellt und Maßnahmen zur CO 2 -Einsparung im eigenen Betrieb geplant und zum Teil auch schon umgesetzt.

„Neben der Vermeidung von CO 2 in den Betrieben wollen wir mit dem Projekt „Klimaschutz mit der Schlüsselregion“ auch lokale Projekte zur CO 2 -Einsparung in gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen. Das kann und soll eigene Anstrengungen der Firmen nicht ersetzen. Aber es ist ein schöner zusätzlicher Baustein für den Klimaschutz in der Schlüsselregion“, so Dr. Thorsten Enge, Geschäftsführer des Vereins.

Ein erstes Pilot-Projekt wurde bereits erfolgreich umgesetzt: Die Firma Kreideweiss aus Neviges hat die Kolping-Kita Abenteuerland bei der Umstellung auf klimafreundliche LED-Leuchten unterstützt. So konnte der Energieverbrauch gesenkt und dauerhaft CO 2 eingespart werden.