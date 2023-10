Unternehmen in der Region Hier arbeitet es sich „ausgezeichnet“ in Heiligenhaus

Zu den ausgezeichneten Unternehmen gehören die Konecranes GmbH, QBE Europe SA/NV Direktion für Deutschland und die Werkstatt für angepasste Arbeit GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Aus dem Kreis Mettmann wurden AAC Kabelbearbeitungssysteme GmbH aus Heiligenhaus, August Bertram GmbH & Co.KG aus Hilden und die BLF Holding GmbH & Co. KG aus Velbert geehrt. Zudem werden sieben Betriebe für ihre Re-Zertifizierung geehrt, weil sie weiter nachhaltig an ihrer Familien- und Personalorientierung gearbeitet haben.