19-Jähriger wich Tier aus : SUV überschlägt sich in Heiligenhaus – fünf Verletzte

SUV überschlägt sich in Heiligenhaus – fünf Verletzte

Die Unfallstelle in Heiligenhaus. Foto: RP/Kreispolizei Mettmann

Heiligenhaus Ein 19-Jähriger wich bei Dunkelheit und Regen einem Tier aus. Der Wagen kam auf der abschüssigen Straße in Heiligenhaus von der Fahrbahn ab. Die fünf Insassen wurden verletzt.

Die Polizei rekonstruiert das Unfallgeschehen so: Am späten Samstagabend waren der 19 Jahre alte Heiligenhauser und vier weitere volljährige Insassen mit einem Audi unterwegs auf der Ruhrstraße talwärts Richtung Essen-Kettwig. Auf der kurvigen, regennassen Gefällestrecke erkannte der Fahrer in einer Rechtskurve ein kleines Wildtier auf der Fahrbahn und wich aus. Bei dem Fahrmanöver verlor er die Kontrolle über den großen SUV und kam mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Der Audi stürzte mehrere Meter tief die Böschung hinab, überschlug sich und blieb zwischen dichtem Buschwerk und jungem Baumbewuchs auf dem Dach liegen.