Ratingen/Heiligenhaus : Endlich beginnt die Freibadsaison

Badmitarbeiter in Ratingen bringt die Leine im Schwimmerbecken an. Schwimmer dürfen nur in bestimmten Richtungen schwimmen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Heiligenhaus Das Angerbad in Ratingen öffnet am Mittwoch. Das Heljensbad braucht noch etwas länger. Dort geht es am 8. Juni los. Sicherheit steht obenan: Für beide Bäder müssen sich die Schwimmer vorher anmelden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henry Kreilmann und Andrea Bindmann

Rote Markierungen führen zum Eingang des Angerbades. Hinweisschilder und gekennzeichnete Flächen begleiten die Besucher auf dem kompletten Areal. Wer ab Mittwoch, 3. Juni, seine Runden drehen will, muss sich vorher auf der Internetseite ratinger-baeder.de anmelden. Das E-Ticket wird entweder ausgedruckt oder auf dem Handy-Display vorgezeigt. Ebenso beim Verlassen des Bades. „So ist gewährleistet, dass sich maximal 300 Gäste gleichzeitig im Bad aufhalten“, sagt Stadtwerke-Chef Marc Bunse.

Buchbar sind an Wochentagen drei Zeitfenster: 6.45 bis 9 Uhr, 10 bis 15 Uhr und 16 bis 19 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen öffnet das Bad von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr. Zwischen den Schwimmzeiten wird desinfiziert. „Wir wollten mit den Zeiten eine möglichst große Bandbreite vom Frühschwimmer bis zum After-Work-Sportler abdecken“, sagt Bunse.

INFO Rechenexempel für Ratingen Finanzen: Rein wirtschaftlich sorgt die Eröffnung des Angerbades für ein zusätzliches Loch in der Kasse. Die Organisatoren addieren auf das „saisontypische“ Minus eine weitere Summe von 800.000 Euro.

Ein Einbahnstraßensystem leitet durch das Bad. Das Schwimmerbecken ist in vier Zonen unterteilt, in denen jeweils „im Kreis“ geschwommen wird. Eine Rutsche ist geöffnet, ebenso das Kinderbecken. Geschlossen bleiben Sprungturm (durch die zahlreichen Oberflächen unmöglich zu desinfizieren), Volleyballfeld, Spielplatz und Tischtennisplatten. Auf der Liegewiese weisen gekennzeichnete Korridore den Weg.

Um den reibungslosen Badespaß zu gewährleisten, setzt Marc Bunse das komplette Personal ein, das er kurzfristig aus der Kurzarbeit holte. Hallenbad und Allwetterbad bleiben deshalb vorerst geschlossen. Für den Betreiber ein Spagat: „Wir haben uns Mühe gegeben, dem Gast ein schönes Bad zu präsentieren, wollen aber auch Hilfestellung geben.“

Auch im Heljensbad wird am 8. Juni wieder die Freibad-Saison eröffnet „eine Saison unter anderen Vorzeichen. Aber wir wollen den Freibad-Besuch trotzdem ermöglichen“, sagt Bürgermeister Michael Beck. Dafür haben Bad-Leiter Holger Brembeck und sein Team eine ganze Reihe an Maßnahmen entwickelt.