Heiligenhaus : Club wird Pub: 50. Geburtstag einer Städtepartnerschaft

Heiligenhaus Ein halbes Jahrhundert freundschaftliche Beziehungen zwischen Mansfield und Heiligenhaus. Das wird auf eine Art gefeiert, die nahe liegt.

(RP) Am Mittwoch, 16. November, öffnet der Club seine Türen für einen englischen Abend – mit Musik und einem fotografischen Rückblick auf 50 Jahre Städtepartnerschaft. Der Club verwandelt sich in einen Pub.

Das wiederum heißt: in weit mehr als einen Ort zum Bier trinken. Typisch britisch ist die Pub-Tradition im Vereinigten Königreich. Kaum ein Brite, der nicht seinen Lieblingspub hat, in dem er teilweise mehr Zeit verbringt als auf dem heimischen Sofa. Dabei ist der Pub in Großbritannien weitaus mehr als nur ein Ort, um ein gepflegtes Bier, Ale oder einen Cider zu trinken: der britische Pub ist der Treffpunkt, wenn nicht sogar das Herz eines Stadtviertels, eines Dorfs oder einer Nachbarschaft. Der Ausdruck „Pub“ ist eine Abkürzung von „public house“. Dies war einst eine Bezeichnung für ein Haus bzw. Gebäude, das für die Öffentlichkeit zugänglich war. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Club in Heiligenhaus als Veranstaltungsort ausgesucht wurde für diesen besonderen Abend der Freundschaft.