Nachdenken über Programm für Heiligenhaus : Konzept für „kleinen Kultursommer“ gefragt

Die Wiese an der Bleibergstraße war für ein Wendehammerkonzert von Ingo Roza zugleich Bühne. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Die Grünen machen sich stark für neue Formate. Die könnten draußen sehr gut funktionieren. Und es gab im Jahr 2020 bereits einen interessanten Start.

(RP/köh) Die Ergebnisse der „Online-Umfrage Kultur” haben unter anderem gezeigt, dass es quer durch alle Musikgeschmäcker und Altersstrukturen eine (sehr) große Nachfrage an Open-Air-Veranstaltungen gibt. Zu diesem Ergebnis kommen die Bündnisgrünen schon vor der Kulturausschuss-Sitzung am Dienstag, 22. März, 18 Uhr. Beispiele: Rathausplatz oder Hefelmann-Park wurden bei der Frage nach „Lieblingsorten“ häufiger genannt als die Aula. Daraus möchte man nun für die Planung nutzen ziehen.

Denn es gab etliche weitere Einzel-Vorschläge von Wiesen und öffentlichen Plätzen. „Dieser offenkundigen Nachfrage sollte das Kulturangebot Rechnung tragen. Auch die Popularität der Wendehammerkonzerte hat gezeigt, dass eine Nachfrage an solchen Formaten besteht. Open-Air, im öffentlichen Raum, mit kleiner und kleinster Infrastruktur und auch an eigentlich ungewöhnlichen Orten“, schreiben Thomas Pischke und Anna Molitor zur Begründung eines Antrags, der sich gezielt mit der Zukunft des „kleinen Kultursommers“ beschäftigt. Der solle wieder aufleben, wenn auch in modifizierterForm.