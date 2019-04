Heiligenhaus : Unbekannte töten Entenpaar am Abtskücher Teich

Die Fundstelle der Tiere lag in Ufernähe. Foto: Blazy, Achim (abz)

Spaziergänger fanden am späten Montagnachmittag zwei getötete Enten am Stauteich. Bereits Anfang März war dort ein offenbar von Unbekannten getöteter Schwan gefunden worden. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Am späten Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei den mysteriösen Fund von zwei getöteten Enten am Abtskücher Teich. Die zwei toten Tiere, bei denen es sich wahrscheinlich um eine Ente und einen Erpel handelt, lagen nebeneinander in einem Grünstreifen zwischen der Abtskücher Straße und dem Wanderweg rund um das Teichgelände.

Bei der Überprüfung der Enten am Fundort stellte sich heraus, dass beide Tiere scheinbar vorsätzlich schwer verletzt und getötet wurden. „Dabei sprechen die festgestellten Verletzungen gegen eine Tötung durch ein anderes Tier“, so die Polizei am Dienstagmorgen.

Die Technischen Betriebe wurden informiert und kümmerten sich um die toten Tiere. Ob bei der aktuellen Tat ein Zusammenhang zur Auffindung eines getöteten Schwans am gleichen Ort kann aktuell weder bestätigt, noch ausgeschlossen werden. Ermittlungen zur Tötung des Schwans führten bis heute zu keinen zielführenden Erkenntnissen.

„Wir tappen völlig im Dunklen“, sagte Polizeisprecher Ralf Becker auf Anfrage. „Natürlich wird geprüft, ob es sich im Fall des Schwans und dem der Enten um den oder die gleichen Täter handeln könnte. Möglicherweise ergäben sich für das zuständige Kriminalkommissariat in Velbert auch Hinweise auf andere, ähnlich gelagert Fälle. Davon könne aber im Augenblick nicht die Rede sein. „Wir setzen auch auf Impulse aus sozialen Netzwerken und weitere Zeugenaussagen.“ Eines schloss Becker allerdings aus. „Es ist nicht vorstellbar, wegen eines solchen Vorfalls die Polizeipräsenz am Stauteich zu verstärken. Es ist einfach ein trauriger Fall.“

Ähnlich kommentiert Kreis-Sprecherin Daniela Hitzemann: „Wir können da keinerlei Schutz- oder Vorbeugungsmaßnahmen treffen. Unsere Aufgabe besteht ja darin, zu sehen, ob Tiere artgerecht gehalten werden, was bei wild lebenden Tieren so nicht möglich ist.“ Auch die Landschaftswächter der Unteren Landschaftsbehörde hätten nicht die Aufgabe, Straftaten aufzuklären. „Es ist schon richtig, dass die ehrenamtlichen Wächter für ein Stück soziale Kontrolle sorgen. Aber sie können ja nicht bei jeder Tages- und Nachtzeit in ihren Revieren unterwegs sein“, so Hitzemann. „Es bleibt also nur die bittere Erkenntnis, dass wir in dem Fall machtlos sind.“ Am Ende sei es schließlich auch keine Lösung „alles hinter Stacheldraht und Verhau zu stecken“.

Entsetzt über den Vorfall äußerte sich die Heiligenhauser Landschaftswächterin Silke Thus. aber auch sie stellt fest: „Man hat keine Chance, dagegen vorzugehen, erst recht nicht, wenn es bei Nacht und Nebel passiert.“ In den vergangenen Wochen hätten sich am Abtskücher Teich schon viele Gespräche um den scheußlich Vorfall mit dem Schwan gedreht.