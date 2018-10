Heiligenhaus Umweltbildungszentrum

Heiligenhaus Im Umweltbildungszentrum gibt es eine ungewöhnliche Präparate-Sammlung. Sie ist bestens gesichert.

„Aus den naturkundlichen Sammlungen in Schulen sind präparierte Tiere längst entfernt. Vor allem bei alten Präparaten war deren potentielle Schadstoffbelastung ein Thema“, sagt er. Deswegen hat man vor Jahren im UBZ etlichen Aufwand getrieben, als auf kompliziertem Weg die Sammlung von Klaus Ulenbruch nach Heiligenhaus kam. Der Kurator des Bonner Museums König hatte privat ein Museum am Laacher See betrieben – mit selbst hergestellten Tierpräparaten. Dieses Museum wiederum war oft Ziel von Exkursen angehender Jäger aus Niederberg, die in Heiligenhaus bei dem in diesem Jahr verstorbenen Hegeringleiter Klaus Sternemann ihren Jägerkurs absolvierten.