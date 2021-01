Heiligenhaus : Umweltbildungszentrum plant Feriencamps

Heinz-Peter Schreven und Hannes Johannsen (r.) wollen auch in diesem Jahr ein UBZ in Bestform präsentieren. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Traditionell sind die Plätze in diesen Ferienangeboten blitzschnell vergeben. Trotz Corona blickt man im UBZ auf die anstehenden Ferienzeiten des ganzen Jahres.

(RP) Ein weit vorausschauendes Angebot: In den Oster-, Sommer- und Herbstferien bietet das Umweltbildungszentrum auch in diesem Jahr Feriencamps für Kinder von sechs bis zehn Jahren an: Abenteuer, die Natur erkunden, basteln, toben und dabei spielerisch lernen.