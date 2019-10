ANALYSE : Umweltbildung mit persönlicher Note

Hannes Johanssen hat an der Abtsküche die sehenswerte naturkundliche Sammlung aufgebaut. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus 10.000 Besucher jährlich mitten im Grünen einer Kleinstadt - eine Selbstverständlichkeit ist das nicht. Aber es funktioniert in Heiligenhaus mit verblüffender Kontinuität seit 2008. Modellcharakter beansprucht Hannes Johannsens Arbeit dennoch nicht.

Ein ganz kleiner Dienstweg, der gut funktioniert: „Üblicherweise bringt die SPD die Würstchen mit und der Förster sorgt für Grünzeug und Obst, diesmal haben wir es mal umgekehrt gemacht.“ Sagt Ingmar Janssen, der gestern mit einer kleinen SPD-Abordnung zu Gast war beim Entdeckercamp im Umweltbildungszentrum (UBZ). Hier verbringen gerade 30 Kinder eine besondere Ferienwoche. Mittags wird (unter Aufsicht) der Grill angefacht, selber kochen ist angesagt. Drumherum herrscht munteres Werkeln, zum Beispiel an der Holzkonstruktion eines transportablen „Heljenshuses“ für den Weihnachtsmarkt.

Teamchef Hannes Johannsen hat im Camp alles im Blick und alles in der Hand. Trotzdem bleibt Zeit, Besucher thematisch auf Ballhöhe zu bringen, wenn es um sein Lebensthema geht: „Umweltbildung“. Kreisweit geriet die Arbeit unlängst in den Blick: Landrat Hendele überreichte einen Scheck mit 15.000 Euro Fördergeld an den Trägerverein des UBZ, den Heiligenhauser Verein Umweltbildung. Mit jeweils der gleichen Summe bedacht wurden das Naturschutzzentrum Bruchhausen, die Biologische Station Haus Bürgel und der Zeittunnel Wülfrath.

INFO Ausbildung gehört zum Angebot Das Umweltbildungszentrum bietet mehrere fachbezogene Ausbildungen an. Dazu gehören ein Freiwilliges Ökologisches Jahr, berufsqualifizierende Praktika sowie Schul- oder Berufspraktika. Besonderheiten: Angeboten werden auch der Motorsägenführerschein und Fortbildungen für Lehrer und Erzieher.

Es waren wohl nicht zuletzt die Heiligenhauser Zahlen, die beeindruckten. Derzeit hat das Umweltbildungszentrum rund 10.000 Besucher im Jahr, vorrangig Kinder aller Altersstufen. Dabei entfallen etwa 4000 auf Besucher von Waldführungen, ca. 3000 auf Führungen im Waldmuseum und rund 3000 auf Führungen in der naturkundlichen Sammlung. Johannsen hätte der Statistik noch einen Wert hinzuzufügen: „Sämtliche Entdeckercamps des Jahres 2019 waren am 3. Januar komplett ausgebucht. Drei Tage nach dem möglichen Anmeldebeginn.“

Die Förderung durch den Kreis ist hochwillkommen. Denn das Heiligenhauser UBZ muss pro Jahr 50.000 Euro selbst einwerben, um den Betrieb zu gewährleisten. So kommen Summen ins Spiel, die zur Zeit des Starts an der Abtsküche am 1. April 2008 niemand auf dem Radar hatte. Es gab damals die leeren Räume der ehemaligen Rettungsassistentenschule und darüber hinaus nur die Idee, Umweltbildung in die Tat umzusetzen. Und einen breiten Konsens in Politik und Verwaltung, hiermit genau richtig zu liegen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Von Beginn an war das Konzept und seine Fortschreibungen und Erweiterungen die höchstpersönliche Sache von Hannes Johannsen. Der ehemalige Leiter der Evangelischen Jugend, Sozialpädagoge und Förster übernahm das Ruder. „Am Anfang hatte ich eigentlich nur einen Rucksack voller Spielideen und den Wald“, kommentiert er die Startbedingungen trocken.

Das Waldmuseum in Heiligenhaus im ehemaligen Wasserwerk entstand in Kooperation mit den Stadtwerken. Foto: Blazy, Achim (abz)

Im Entdeckercamp entsteht während der Ferien unter anderem ein transportables „Heljenshus“ für den Weihnachtsmarkt. Foto: Blazy, Achim (abz)